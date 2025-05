Real Sociedad 36ª jornada La Real Sociedad cae ante el Celta (0-1), y no puede acercarse a los puestos europeos EITB MEDIA Publicado: 13/05/2025 22:18 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2025 22:52 (UTC+2) Alfon, en el minuto 44, ha hecho el tanto que ha dado el triunfo al equipo gallego. La Real, sobre todo en la segunda parte, ha buscado el gol con insistencia, pero no lo ha encontrado, y no ha conseguido aproximarse a las plazas que otorgan un billete para alguna competición internacional. Barrenetxea, que ha salido en la segunda parte, busca una internada por su banda. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Realak ezin izan du Celtaren aurka (0-1), eta ez da hurbildu Europako postuetara

La Real Sociedad ha perdido, 0-1, ante el Celta, en la 36ª jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2024-25, en el Reale Arena, este martes por la noche. El delantero del Celta Alfon ha hecho, en el minuto 44, el tanto que ha dado el triunfo al equipo gallego, en un partido en que la Real, sobre todo en la segunda parte, ha buscado el gol con insistencia, pero no lo ha encontrado, y no ha conseguido aproximarse a las plazas que otorgan un billete para alguna competición internacional; con 43 puntos, a falta de dos partidos para el final de la Liga, la Real tiene, provisionalmente, a cuatro puntos la octava posición, que da acceso a la Liga Conferencia, si bien varios rivales del equipo vasco todavía no han jugado en esta jornada.

Para un partido en el que los puntos en juego eran muy importantes, Imanol ha dispuesto un once inicial con Traoré en el lateral derecho, y Sergio Gómez como interior izquierdo. Nada más empezar el encuentro, en el minuto tres, Borja Iglesias ha tenido una gran ocasión para adelantar al Celta, en un mano a mano con Álex Remiro, pero el delantero del Celta ha chutado fuera. A pesar de ese susto, la Real ha tomado el mando del choque, y, dominando el centro del campo con solvencia y buscando la velocidad por las bandas, el equipo txuri-urdin ha jugado una buena primera media hora.

Real Sociedad vs. Celta (0-1): resumen del partido

Igor Zubeldia, en un remate de cabeza que se le ha ido ligeramente desviado, en un córner, ha tenido, en el minuto once, la oportunidad más clara de la Real. El conjunto vasco no encontraba huecos en la zaga del conjunto de Claudio Giráldez, que, en el último tramo del primer tiempo, se ha encontrado más cómodo. En el minuto 44, en un buen contrataque del cuadro gallego, Borja Iglesias ha combinado con Alfon; Remiro ha parado el primer remate del delantero del Celta, con una gran parada, pero no ha podido evitar el gol en el rechace. De esta forma, la Real se ha ido al descanso por detrás en el marcador.

La Real ha buscado aumentar el ritmo en la segunda mitad. Pablo Marín, en el minuto 59, ha estado muy cerca de empatar, con un buen chut desde dentro del área que Vicente Guaita, el portero del Celta, casi no puede sujetar. Con Barrenetxea y Aramburu en el campo, en el 65, Mikel Oyarzabal ha cabeceado con habilidad un buen centro desde la izquierda, y el balón se ha ido al travesaño.

La ofensiva de la Real ha sido intensa en la última media hora del encuentro. Pablo Marín, Arkaitz Mariezkurrena, Igor Zubeldia… varios jugadores del equipo vasco han podido marcar, pero el buen trabajo y el empuje de la Real Sociedad no han encontrado el premio del gol. El VAR, en el minuto 83, ha revisado una posible mano en el área del Celta, pero el árbitro, García Verdura, ha ratificado su decisión inicial de no señalar penalti.

En suma, el encuentro ha terminado con la victoria del Celta, pero la afición de la Real ha reconocido el esfuerzo realizado por el equipo txuri-urdin, que se ha hecho acreedor a, al menos, un punto en esta noche. El domingo, en el último partido de Imanol en el Reale Arena, la Real Sociedad tratará de ganar al Girona, para apurar cualquier posible opción clasificatoria que pueda aún tener.

Ficha técnica

0 - Real Sociedad: Remiro; Traoré (Aramburu, min. 61), Aritz, Zubeldia, Aihen (Javi López, min. 77); Zubimendi, Marín, Brais Méndez (Sucic, min. 77), Kubo, Oyarzabal (Mariezkurrena, min. 87) y Sergio Gómez (Barrenetxea, min. 61).

1 - Celta: Guaita; Mingueza, Javi Rodríguez, Carlos Domínguez, Ristic (Lago, min. 77), Carreira; Beltrán (Sotelo, min. 91), Moriba; Fer López (Durán, min. 66), Borja Iglesias (Losada, min. 77) y Alfon (Swedberg, min. 77).

Gol: 0-1, min. 44: Alfon.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité Catalán). Tarjeta amarilla a Aihen, Zubimendi y Sucic, por la Real Sociedad, y a Moriba, por el Celta.

Incidencias: 25 124 aficionados y aficionadas, en el Reale Arena.