Motor Fórmula 1 Lando Norris, campeón del mundo de Fórmula 1 AGENCIAS | EITB Publicado: 07/12/2025 18:06 (UTC+1) Última actualización: 07/12/2025 19:01 (UTC+1) El piloto británico se ha proclamado campeón del mundo de la F1 tras concluir tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi, por detrás de Verstappen y Piastri.

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se ha proclamado campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez en su carrera después de terminar tercero este domingo en el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del Mundial, y defender su ventaja al frente del campeonato sobre el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), al que su victoria no le ha bastado para arrebatarle el título.

A pesar de perder una posición en la salida con su compañero de equipo y también rival por el Mundial, el australiano Oscar Piastri (McLaren), el de Bristol, de 26 años, ha sabido jugar con la estrategia para mantenerse tercero y ganar el campeonato por dos puntos sobre el tetracampeón del mundo, que interrumpe su racha de cuatro Mundiales consecutivos (2021, 2022, 2023 y 2024). Se convierte así en el 35º campeón diferente de la F1 y el undécimo británico en conseguirlo.

Piastri, por su parte, ha acabado tercero, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes) han completado el 'Top 5'. Tras ellos ha acabado Fernando Alonso (Aston Martin), que despide 2025 con un espectacular sexto puesto.