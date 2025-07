Jon Rahm roza la remontada y se queda a un golpe de la victoria en Valderrama

Euskaraz irakurri: Rahmek bigarren egin du Andaluzian, eta txapelketa iraultzeko kolpe batera geratu da

El jugador estadounidense Talor Gooch volvió a conquistar este domingo el LIV Andalucía de golf en el Real Club Valderrama, como en 2023, después de una emocionante jornada en la que Rahm se quedó en puertas de su primer triunfo en el emblemático campo gaditano, después de rozar una remontada que se antojaba casi imposible al inicio de la última manga.

Gooch, 33 años y campeón del circuito financiado por Arabia Saudí hace dos años, completó el último recorrido con un total de 205 golpes, -8 sobre el par del campo, con solo un impacto de margen sobre Rahm, que afrontó los últimos 18 hoyos con seis de desventaja sobre el estadounidense.

El golfista de Barrika, que llegó a estar empatado en el liderato durante la jornada, tuvo opciones hasta el último hoyo, pero el de Oklahoma aguantó la presión y logró el triunfo salvando el par en el último.

En su cuarta participación en Valderrama, Rahm se consoló con el triunfo de su equipo, Legión XIII, aunque no pudo romper su sequía de títulos, que se remonta a septiembre del pasado año en Chicago, en puertas del Abierto Británico de la próxima semana.

HUGE MOMENT ¿@JonRahmOfficial sinks the par putt on 18 ¿¿¿



Talor Gooch needs to make par to claim the title ¿#LIVGolfAndalucía pic.twitter.com/m7q6U1BtTI