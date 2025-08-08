Ander Garaiar, campeón de Europa sub-20 en los 100 metros

Otros deportes
Ander Garaiar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Ander Garaiar, 20 urtez azpiko Europako txapelduna 100 metroetan
El gipuzkoano Ander Garaiar ha logrado este viernes la medalla de oro en 100 metros masculinos en los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere.
Garaiar, de 18 años, se ha impuesto en la final con una marca de 10.40 segundos, por delante del neerlandés Jozuah Revierre, segundo a 123 milésimas; y el británico Teddy Wilson, tercero a 464.
El joven atleta de Oiartzun batió en mayo pasado los récords de España sub-20 en los 100 y 200 metros.