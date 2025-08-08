Otros deportes Atletismo Ander Garaiar, campeón de Europa sub-20 en los 100 metros EITB Publicado: 08/08/2025 21:10 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2025 21:10 (UTC+2) Garaiar, de 18 años, se ha impuesto en la final con una marca de 10.40 segundos, por delante del neerlandés Jozuah Revierre, segundo a 123 milésimas; y el británico Teddy Wilson, tercero a 464. Ander Garaiar. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Ander Garaiar, 20 urtez azpiko Europako txapelduna 100 metroetan

El gipuzkoano Ander Garaiar ha logrado este viernes la medalla de oro en 100 metros masculinos en los Campeonatos de Europa de atletismo sub-20 que se disputan en la ciudad finlandesa de Tampere.

Garaiar, de 18 años, se ha impuesto en la final con una marca de 10.40 segundos, por delante del neerlandés Jozuah Revierre, segundo a 123 milésimas; y el británico Teddy Wilson, tercero a 464.

El joven atleta de Oiartzun batió en mayo pasado los récords de España sub-20 en los 100 y 200 metros.