Otros deportes Golf Burmester triunfa en Chicago tras batir en el desempate a Rahm y Ballester EITB Publicado: 10/08/2025 21:53 (UTC+2) Última actualización: 10/08/2025 21:53 (UTC+2) Los tres golfistas han acabado la tercera jornada con 9 golpes bajo par, empatando en el primer puesto y teniendo que jugar el desempate. Jon Rahm. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Burmester atera da garaile Chicagon, Rahm eta Ballester play-offean gaindituta

El sudafricano Dean Burmester se ha proclamado este domingo campeón del LIV Golf Chicago al imponerse en el play-off de desempate al bizkaíno Jon Rahm y al español Josele Ballester.

Los tres golfistas han acabado la tercera jornada con 9 golpes bajo par, empatando en el primer puesto y teniendo que jugar el desempate.

Rahm comenzó con buen pie el viernes la competición, acabando con tres golpes bajo par (68) el día, y el sábado mejoró esa marca con 67 golpes, lo que le ha permitido llegar a la última jornada empatado en el segundo puesto.

Este domingo ha acabado el recorrido con 69 golpes, los mismos que Ballester, pero Burmester ha pinchado y ha necesitado dos golpes más que sus rivales.

Aun así, el sudafricano ha remontado en el desempate para llevarse el torneo.