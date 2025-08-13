Otros deportes Patinaje Patxi Peula gana la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Patinaje EITB Media Publicado: 13/08/2025 15:01 (UTC+2) Última actualización: 13/08/2025 15:01 (UTC+2) El patinador de Vitoria-Gasteiz ha ganado la prueba de 10.000 metros de los Juagos Mundiales que se están disputando en en Chengdú (China). Patxi Peula, con la medalla de oro. Foto: @COE_es Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Patxi Peulak urrezko domina zintzilikatu du Patinajeko Munduko Jokoetan

Patxi Peula se ha colgado la medalla de oro en las prueba de 10.000 metros de los Juegos Mundiales de Patinaje de Velocidad que se están disputando en Chengdú (China).

El patinador de Vitoria-Gasteiz ha sido el mejor de la prueba de 10.000 metros. El segundo puesto ha correspondido al paraguayo Julio César Mirena y el francés Martin Ferrie ha completado el podio tras finalizar tercero.

Fue medallista de bronce en Kaohsiung 2009, Wroclaw 2018 y Birmingham 2022. Ahora, en Chengdú 2025 se ha quitado la espinita al colgarse la medalla de oro.