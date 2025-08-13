Cerrar

Duplantis fija el récord del mundo de salto con pértiga en 6,29 metros

Armand Duplantis ha mejorado el récord que él mismo ostentaba. El sueco ha establecido la nueva marca a batir en 6 metros y 29 centímetros.

    Armand Duplantis tras fijar el récord en 6,29 metros. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Duplantisek 6,29 metroan ezarri du pertika-jauziko munduko errekorra

Armand Duplantis volvió a romper el récord del mundo de salto con pértiga el 12 de agosto en el Gyulai István Memorial de Budapest (Hungría), con una marca de 6,29 metros.

Este nueva plusmarca universal de Duplantis supera en un centímetro a la que él mismo registró (6,28 metros) el pasado 15 de junio en la reunión de Estocolmo de la Liga de Diamante.

En Budapest, el saltador de 25 años batió su propio récord en el segundo intento, tras saltar 6,11 metros en el primero.

