Otros deportes Golf Rahm completa la gesta y le arrebata a Niemann el campeonato del LIV Golf EITB Publicado: 17/08/2025 22:37 (UTC+2) Última actualización: 17/08/2025 23:01 (UTC+2) Tras firmar una gesta en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos) ha superado al chileno Joaquín Niemann en la última cita del calendario. Jon Rahm. Foto: LIV Golf. Whatsapp

El bizkaíno Jon Rahm ha conquistado este domingo el LIV Golf por segundo año consecutivo, tras firmar una gesta en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos) que le ha permitido superar al chileno Joaquín Niemann en la última cita del calendario.

El de Barrika ha completado una magnífica tercera jornada, con 11 golpes bajo par, lo que le ha permitido liderar la clasificación hasta casi el último momento con un acumulado de 22 golpes bajo par.

Pero el colombiano Sebastián Muñoz le ha igualado en el último hoyo, lo que ha llevado la jornada al play-off de desempate. Aun así, para entonces Niemann ya se había quedado a cinco golpes por detrás, lo que aseguraba la victoria de Rahm en el circuito.

En el desempate, Muñoz ha superado a Rahm.