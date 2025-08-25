Otros deportes Golf Jon Rahm gana el torneo por equipos del LIV Agencias | EITB Media Publicado: 25/08/2025 09:39 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 09:39 (UTC+2) El golfista vasco se ha alzado con el triunfo con su equipo Legión XIII al imponerse a los Crushers de Bryson DeChambeau tras dos hoyos de 'play-off'. Rahm, Hatton, Surratt y McKibbin, del Legión XIII, con los trofeos. Foto: @livgolf_league Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Rahmek LIV zirkuituko taldekako txapelketa irabazi du

Jon Rahm ha ganado el torneo por equipos del LIV en Michigan (EE. UU.), con su conjunto Legión XIII tras imponerse a los Crushers de Bryson DeChambeau tras dos hoyos de 'play-off'. Rahm, que la semana pasada fue campeón del LIV Golf en categoría individual, completó de esta forma un año extraordinario en el circuito saudí.

Con esta victoria, el Legion XIII ha embolsado un total de 14 millones de dólares, 8,4 para el equipo y 1,4 por cada uno de los cuatro integrantes: Rahm, el británico Tyrrell Hatton, el estadounidense Caleb Surratt y el norirlandés Tom McKibbin.

El Legion XIII tuvo que remontar cuatro golpes de desventaja en la final de este domingo, pero consiguió forzar el 'play-off' al empatar con un total de -20. Fueron necesarios dos hoyos extra para dirimir el campeón. Rahm los jugó con Tyrrell Hatton, mientras que DeChambeau eligió a Paul Casey. Un error de DeChambeau en el segundo hoyo extra abrió el camino hacia la victoria para el Legion XIII, que firmó dos birdies de la mano de Rahm y Hatton para coronarse campeón.

"Es difícil encontrar las palabras. No creo que jugamos de la mejor forma, pero los chicos jóvenes nos llevaron hasta el final. Cuando llegó el 'play-off' teníamos mucha confianza. Es una gran sensación. Fue un año largo, feliz por ganar un 'play-off' por fin. No podría estar más orgulloso. Fue un gran año. Fue un camino largo y hoy hemos dado la cara", ha dicho Rahm tras el triunfo.