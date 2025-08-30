Otros deportes Balonmano Bidasoa-Irun encarrila su pase a la Liga Europea con su victoria ante el ABC Braga (35-26) Agencias | EITB Publicado: 30/08/2025 20:51 (UTC+2) Última actualización: 30/08/2025 21:44 (UTC+2) El equipo de Alex Mozas, que jugó un gran encuentro en el Artaleku, disputará el partido de vuelta en Portugal con una ventaja de nueve goles. Los jugadores del Irudek Bidasoa-Irun celebran su victoria. EITB Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bidasoa-Irunek bideratuta utzi du Europa Ligara sailkatzea, ABC Braga menderatuta (35-26)

El Irudek Bidasoa-Irun tiene un pie en la fase de grupos de la Liga Europea de balonmano, aunque todavía tendrá que superar el trámite en Portugal ante un ABC Braga obligado a remontar 9 goles tras caer en un gran partido coral de los guipuzcoanos.

El equipo de Álex Mozas salió como un cohete y con Mario Nevado como estilete en un parpadeo se puso 5-1 arriba gracias también a una gran defensa y a una portería inexpugnable con el argentino Leo Maciel bajo palos.

Las cosas se torcieron para Bidasoa mediada la primera parte cuando una doble exclusión, además de ser la segunda para Mario Nevado que comprometía su continuidad en el partido si volvía a ser excluido, permitió a los portugueses acercarse a solo dos tantos (8-6) y poner de los nervios a los locales.

La suerte, sin embargo, sonreiría a Bidasoa-Irun porque un mal cambio de los lusos le otorgó una ventaja substanciosa que aprovechó para irse a cinco goles aprovechando que su rival había tenido que vaciar portería (12-7).

El conjunto vasco tenía una jugosa renta al descanso y una pretensión de prolongarla al máximo para cubrirse todo lo posible las espaldas para la vuelta y a la salida de vestuarios volvió en modo tornado, con el zurdo Mujika haciendo estragos en su zona hasta alcanzar los siete goles.

Bidasoa haría un postrero esfuerzo en el último cuarto para ampliar todavía más las distancias, ahora con Nacho Valles como líder absoluto de sus ataques, asistiendo, convirtiendo desde los siete metros y marcando sobre la bocina el gol 35 para convertir la incertidumbre en alborozo en las nutridas gradas de Artaleku.

FICHA TÉCNICA

35- Irudek Bidasoa-Irun: Maciel (1), Skrzyniarz- porteros- Dariel García (2), Nevado (3), Gorka Nieto (3, 1 de penalti), Rodrigo Salinas (5), Xabi González (3), Peciña, Jevtic, Furundarena (1), Mujika (6), Esteban Salinas (2), Mielczarski (1), Xabi Tuá (2), Nacho Valles (5, 3 de penalti), Tito Díaz (1).

26 - ABC Braga: Humberto Gomes, Tiago Ferreira- porteros- Tomás Ferreira, De Campos (1), Gonzalo Gomes, Meireles (9, 6 de penalti), Gamboa (4), Martins (1), Pando Vieira (2), Manso, Molis (1), Neves, Magalhaes (5), Vasconcelos (3).

Árbitraje: Bozhinovski y Nachevski (Macedonia del Norte). Excluyeron a Nevado (2), Dariel García (2), Tito Díaz, Jevtic, Molis, Gamboa (2), Manso y Pando Vieira.

Marcadores cada cinco minutos: 3-1; 6-3; 9-6; 10-7; 14-10; 16-11; descanso; 19-13; 22-17; 24-19; 26-20; 30-22; 35-26.