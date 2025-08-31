Otros deportes Kayak cross Maialen Chourraut se queda a las puertas del podio en Tacen EITB Publicado: 31/08/2025 17:27 (UTC+2) Última actualización: 31/08/2025 18:02 (UTC+2) Miren Lazkano ha caído en los cuartos de final. No ha logrado un tiempo suficiente (60.15) y, pese a acercarse a la semifinal, ha sido superada por la alemana Herzog y la británica Kimberley Woods. Maialen Chourraut. Foto: Basque Team Whatsapp

Euskaraz irakurri: Maialen Chourraut podiumetik gertu geratu da Tacenen

La subcampeona de Europa, Maialen Chourraut, ha rozado este domingo la medalla en la final de kayak cross de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon que se disputa en Tacen (Eslovenia), después de que un error en el trazado la ha dejado fuera del podio.

La palista donostiarra se ha saltado una puerta en la bajada decisiva y ha terminado por detrás de la británica Nikita Setchell, tercera, de la japonesa Momoka Nagasu, segunda, y de la alemana Andrea Herzog, ganadora de la prueba.

Miren Lazkano ha caído en los cuartos de final. No ha logrado un tiempo suficiente (60.15) y, pese a acercarse a la semifinal, ha sido superada por la alemana Herzog y la británica Kimberley Woods.

Por su parte, Leire Goñi ha quedado eliminada en las series iniciales.