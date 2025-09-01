Otros deportes Golf Jon Rahm, seleccionado para la Ryder Cup, que se disputa del 26 al 28 de septiembre EITB Publicado: 01/09/2025 17:47 (UTC+2) Última actualización: 01/09/2025 17:50 (UTC+2) El golfista de Barrika disputará la competición por cuarta vez en su carrera. El duelo entre Europa y Estados Unidos tendrá lugar, en este 2025, en Nueva York. Jon Rahm disputará la Ryder Cup por cuarta vez. Foto: EFE. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Rahm Ryder Cupen izango da, irailaren 26tik 28ra bitartean

Jon Rahm ha sido seleccionado por el capitán del equipo de Europa, Luke Donald, para disputar la Ryder Cup de 2025, que tendrá lugar entre el 26 y el 28 de septiembre, en Nueva York, en el campo de Bethpage Black. El golfista de Barrika, de 30 años, disputará la competición por cuarta vez en su carrera; el próximo duelo entre Europa y Estados Unidos supondrá la 45ª edición de la Ryder Cup.

En este contexto, Luke Donald ha dado a conocer este lunes la relación de seis jugadores de libre elección que completan el plantel de doce que tomará parte en la competición; la designación del golfista vasco, que debutó en el torneo en 2018, en París, se daba por hecha, después de ganar la general del LIV por segunda temporada consecutiva.

Además de Rahm, Donald ha escogido al irlandés Shane Lowry, al austriaco Sepp Straka, el noruego Viktor Hovland, el sueco Ludvig Aberg y al inglés Matt Fitzpatrick; los otros seis golfistas ya clasificados de forma automática, por su posición en el ranking, son el norirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, el escocés Robert MacIntyre, los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose y Tyrrell Hatton y el danés Rasmus Hojgaard, que es el único que no tiene experiencia en la Ryder Cup.

"No pensé que me iba a emocionar tanto. Va a ser muy especial. Tengo muchas ganas de estar en Bethpage. Espero que podamos hacerlo mejor que la última vez en Estados Unidos. Será estresante, pero divertido", ha dicho Rahm, tras conocer la noticia.