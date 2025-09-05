Otros deportes
SUPERCOPA IBÉRICA
Bera Bera se mete en la final de la Supercopa Ibérica tras derrotar a Madeira (31-21)
EITB MEDIA
EITB Media ofrecerá la final en directo el sábado, por streaming en eitb.eus y ETB4, a partir de las 20:00 horas.
Lisanne Kruijswijk, jugadora de Super Amara Bera Bera. Imagen: @BalonmaBeraBera
Super Amara Bera Bera jugará este sábado la final de la Supercopa Ibérica tras derrotar a Madeira por 31-21.
Replasa Beti-Onak, por su parte, ha perdido 24-25 ante el Benfica y no ha tenido opciones de clasificarse para la final.
La final, por lo tanto, será entre el Super Amara Bera Bera y Benfica, el 6 de septiembre a las 20:00 horas en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.
El encuentro será retransmitido por EITB Media, en directo, en eitb.eus y ETB4.