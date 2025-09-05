Otros deportes SUPERCOPA IBÉRICA Bera Bera se mete en la final de la Supercopa Ibérica tras derrotar a Madeira (31-21) EITB MEDIA Publicado: 05/09/2025 22:21 (UTC+2) Última actualización: 05/09/2025 22:21 (UTC+2) EITB Media ofrecerá la final en directo el sábado, por streaming en eitb.eus y ETB4, a partir de las 20:00 horas. Lisanne Kruijswijk, jugadora de Super Amara Bera Bera. Imagen: @BalonmaBeraBera Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bera Bera Iberiar Superkopako finalean sartu da, Madeira garaituta (31-21)

Super Amara Bera Bera jugará este sábado la final de la Supercopa Ibérica tras derrotar a Madeira por 31-21.

Replasa Beti-Onak, por su parte, ha perdido 24-25 ante el Benfica y no ha tenido opciones de clasificarse para la final.

La final, por lo tanto, será entre el Super Amara Bera Bera y Benfica, el 6 de septiembre a las 20:00 horas en el pabellón Anaitasuna de Pamplona.

El encuentro será retransmitido por EITB Media, en directo, en eitb.eus y ETB4.