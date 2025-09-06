Otros deportes SUPERCOPA IBÉRICA Bera Bera se enfrenta hoy al Benfica en la final de la Supercopa Ibérica EITB MEDIA Publicado: 06/09/2025 11:48 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2025 12:48 (UTC+2) El partido, que se disputa en el pabellón Anaitasuna a las 20:00 horas, se podrá ver en directo en ETB4 y eitb.eus. Lisanne Kruijswijk, jugadora de Super Amara Bera Bera. Foto: Super Amara Bera Bera Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bera Berak gaur jokatuko du Iberiar Superkopako finala, Benficaren aurka

Super Amara Bera Bera y Benfica disputarán este sábado la final de la Supercopa Ibérica femenina de balonmano tras imponerse ayer al Madeira Andebol SAD y al Replasa Beti-Onak, respectivamente.

El primer partido de las semifinales celebrado en el Pabellón Anaitasuna de Pamplona entre Super Amara Bera Bera y Madeira Andebol se resolvió con un 31-21 en favor de las donostiarras, haciendo valer su condición de favorita y doble campeona de liga y copa.

En la segunda semifinal, el Replasa Beti-Onak estuvo a punto de realizar la gran gesta ante el Benfica, pero se quedó a las puertas de poder disputar la gran final. Eso sí, el conjunto navarro apretó hasta el final y el equipo luso tuvo que emplearse a fondo para lograr el pase a la final imponiéndose por la mínima: 24-25.

La final entre el Super Amara Bera Bera y Benfica se jugará a las 20:00 horas en el pabellón Anaitasuna, y el encuentro será retransmitido en directo en ETB4 y eitb.eus.