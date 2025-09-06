Otros deportes Balonmano Bidasoa estará en la fase de grupos de la European League tras superar la ronda previa ante el ABC Braga EITB Publicado: 06/09/2025 19:55 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2025 20:26 (UTC+2) Los gipuzkoanos contaban con una renta de 9 goles desde la ida y en la vuelta disputada en Portugal han vuelto a imponerse, esta vez por 24-30. Los gipuzkoanos han ganado el partido de vuelta por 24-30. Foto: Bidasoa Irun. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bidasoak Europa Liga jokatuko du, atariko kanporaketan ABC Braga garaitu baitu

Irudek Bidasoa disputará la fase de grupos de la European League. Los bidasoatarras han ganado por 24-30 al ABC Braga en el partido de vuelta de la eliminatoria que enfrentaba a ambos equipos que se ha disputado en tierras portuguesas. El equipo gipuzkoano contaba con una cómoda ventaja de nueve goles gracias 35-26 con el que acabó el encuentro de ida jugado en Artaleku.

El equipo de Irun se apoyó en el contraataque y las finalizaciones por sus hábiles extremos- siete goles de Tuá, Xabi Gonzalez y el joven Gaztaminza en el primer tiempo- para mantener a raya a un Braga que jugaba a impulsos pero siempre a rebufo del Bidasoa.

El trabajo estaba ya muy encarrilado al descanso con los cuatro goles de diferencia (10-14) más los nueve de la ida y la estelar actuación en portería del polaco Skrzyniarz, por lo que solo una catástrofe inédita en la experiencia europea de los de Mozas podría desequilibrar una eliminatoria que sonreía muy claramente a los irundarras.

El parcial de 0-3 nada más iniciarse el segundo tiempo tumbó definitivamente al ABC Braga (10-17) que se vio incapaz de contrarrestar los muchos recursos de los guipuzcoanos y Mozas se dedicó a repartir esfuerzos para las futuras empresas que acometerá desde este mes.

Bidasoa-Irun afrontará desde octubre hasta diciembre una ilusionante y complicada fase de grupos que se disputará entre el 14 de octubre y el 2 de diciembre y que le enfrentará a rivales alemanes, el temible Flensburg, franceses y rumanos, con la ambición por todo lo alto y la moral reforzada tras ganar en Portugal.

Ficha técnica:

24 - ABC Braga: Humberto Gomes, Tiago Ferreira- porteros- Tomás Ferreira (1), De Campos (5), Gonzalo Gomes (1), Meireles (1 de pen.), Gamboa (2), Martins (1), Pando Vieira (6), Manso, Molis, Neves (2), Magalhaes (3), Garcìa José, Vasconcelos (2), Gonzalves.

30 - Irudek Bidasoa-Irun: Skrzyniarz, Leo Maciel- porteros- Dariel García (3), Nevado (2), Gorka Nieto (2), Rodrigo Salinas (2), Xabi González (3, 1 de pen.), Peciña, Jevtic (1), Matheus da Silva, Mujika (1), Esteban Salinas (4), Gaztaminza (3), Xabi Tuá (4), Nacho Valles (2, 1 de pen.), Tito Díaz (3).