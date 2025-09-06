Otros deportes Balonmano Bera Bera reina en la final de la Supercopa Ibérica Agencias | EITB MEDIA Publicado: 06/09/2025 21:34 (UTC+2) Última actualización: 06/09/2025 22:56 (UTC+2) El conjunto de Imanol Álvarez, que ha mostrado su poderio de principio a fin, se ha impuesto por un contundente 38-21 al Benfica para revalidar el título por tercer año consecutivo. Las jugadoras del Bera Bera con la Supercopa. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Bera Berak erakustaldia emanda irabazi du Iberiar Superkopa

Super Amara Bera Bera se proclamó este sábado campeón de la Supercopa Ibérica femenina de balonmano al imponerse al SL Benfica por 38-21, en la final disputada en el Pabellón de Anaitasuna de Pamplona.

Con este resultado, el equipo donostiarra gana por tercer año consecutivo de las tres ediciones celebradas, confirmando que se trata de una competición que le viene como anillo al dedo.

Elena Amores abrió la final tras vencer en un mano a mano a la portera portuguesa Matilde Rosa en lo que fue la antesala de un inicio frenético e impecable para las donostiarras.

Con Amores como punta de lanza el Bera Bera encadenó 6 goles por 1 de las visitantes en poco más de cinco minutos de partido, lo que obligó al entrenador portugués Luis Monteiro a pedir tiempo muerto.

Le salió bien la jugada a Monteiro que, tras la charla, impulsó al equipo portugués que empezó a igualar en juego e intensidad a las locales y recortaron distancia.

Sin embargo, las representantes vascas no levantaban el pie del acelerador, imponían su ritmo y vivieron una segunda tajada imparable hasta llevar el marcador 18 a 10, de nuevo, tierra de por medio.

El guion siguió en la segunda parte y Carmen Arroyo entraba como una bala por el interior y amenazaba una y otra vez la defensa del SL Benfica que no encontraba respuesta para frenar al Bera Bera.

La final concluyó con un contundente 38-21 a favor del equipo donostiarra que mantiene su idilio con esta competición.

En cuanto a las individuales, Tchaptchet se llevó el premio a la jugadora más segura del partido y el MVP cayó para Carmen Arroyo.

El partido por el tercer y cuarto puesto entre el Replasa Beti-Onak y el Madeira Andebol SAD se saldó con victoria para el conjunto portugués con un resultado de 24 a 27.