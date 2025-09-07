Otros deportes Tenis Aryna Sabalenka deshace a Amanda Anisimova y revalida su título individual en Nueva York Agencias | EITB Publicado: 07/09/2025 08:52 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2025 09:24 (UTC+2) La bielorrusa ha revalidado por segundo año consecutivo su título del Abierto de Estados Unidos, el cuarto 'grande' de su carrera, tras superar a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6(3). Aryna Sabalenka Foto: EFE Whatsapp

Aryna Sabalenka ha prolongado este sábado su reinado en Nueva York al conquistar por segundo año consecutivo el Abierto de Estados Unidos, el cuarto 'grande' de su carrera, tras derrotar a la estadounidense Amanda Anisimova.

Sabalenka, número 1 del mundo, se deshizo de Anisimova por 6-3 y 7-6(3), en 1 hora y 34 minutos. Ha sido su primer 'Grand Slam' de una temporada complicada, en la que había perdido las finales en Melbourne y París.

Asimismo, en Wimbledon se quedó a las puertas de la final. Eliminada a manos de Anisimova, precisamente, que hasta la final de hoy en Nueva York le tenía tomada las medidas a la bielorrusa, habiéndole ganado 6 de sus 9 precedentes.

Pero en Nueva York, Sabalenka ha reafirmado con autoridad su liderato en el ranking WTA, donde lleva 46 semanas consecutivas, y que comenzó el torneo amenazado por la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff. La bielorrusa sale de Nueva York con 11.225 puntos, frente a 7.933 de Swiatek y 7.874 de Gauff.

Por su parte, Anisimova escala a la cuarta posición, la mejor de su carrera, con 5.159 puntos.