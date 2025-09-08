Otros deportes
GOLF
Carlota Ciganda acaba segunda en Aramco Houston, torneo en el que se ha impuesto Nuria Iturrioz
AGENCIAS | EITB MEDIA
La golfista navarra y Charley Hull terminaron empatadas en la segunda posición, con un total de -11, a dos golpes de la vencedora.
Imagen de archivo de Carlota Ciganda. Foto: @KPMGWomensPGA Titulua
Euskaraz irakurri: Carlota Cigandak bigarren bukatu du Nuria Iturriozek irabazitako Aramco Houston torneoa
La golfista navarra Carlota Ciganda finalizó en segundo lugar en el Aramco Houston Championship, empatada con Charley Hull, a dos golpes de Nuria Iturrioz, que se proclamó campeona.
Ciganda e Iturrioz comenzaron la jornada empatadas en primera posición, pero finalmente fue la mallorquina de 29 años quien logró la victoria final, con 199 golpes totales (13 bajo par). Con éste ya son cinco los títulos de la balear en el Ladies European Tour.