Otros deportes Surf El zarauztarra Aitor Francesena, campeón del mundo por sexta vez EITB Media Publicado: 08/09/2025 19:09 (UTC+2) Última actualización: 08/09/2025 19:24 (UTC+2) El deportista becado por la Fundación Basque Team se ha alzado con el título mundial tras ser el mejor en su categoría en la prueba disputada este pasado fin de semana en el muelle de Oceanside, en California. Aitor Francesena tras proclamarse por sexta vez campeón del mundo. Imagen: Basque Team

Euskaraz irakurri: Aitor Francesena zarauztarra, seigarren aldiz munduko txapeldun

Aitor Francesena, deportista becado por la Fundación Basque Team, se ha alzado por sexta vez con el título mundial tras ser el mejor en su categoría de invidentes-'visual impairment' en la prueba disputada este pasado fin de semana en el muelle de Oceanside, en California. El zarauztarra ha sido mejor que sus rivales directos, los australianos Steve Fox y Kirk Watson y el francés Thomas Da Silva.

Este año el circuito de la AASP (Association of Adaptive Surfing Profesionals) ha estado compuesto por tres pruebas. La primera se disputó en Byron Bay, Australia, del 23 al 30 de marzo, y en ella Gallo se alzó con la victoria. La segunda tuvo lugar en Waikiki (Hawai) del 15 al 19 de mayo y en ella Francesena logró el segundo puesto.

La última cita se ha llevado a cabo en Oceanside, Estados Unidos, entre el 4 y el 7 de septiembre y allí el guipuzcoano ha vuelto a dar muestras de su superioridad, llevándose el cinturón de campeón mundial gracias a los 680 puntos acumulados para liderar la general.

Francesena ya se proclamó campeón mundial por partida doble en 2023 en los circuitos privados. Ese año ganó el circuito del Adaptive Surfing Professionals World Championship y el de la AMP Surf (Asociación de Surfeadores Amputados), creadores de la Para Surf League y con el aval y los estándares de la Asociación Internacional de Surf (ISA). Además, fue el vencedor del campeonato de Europa de Parasurfing, que regresó tras cinco años de parón.

En total, Aitor Francesena ha sido seis veces campeón del mundo y avanza con paso firme en su reto personal de alcanzar al surfista más laureado de todos los tiempos, el estadounidense Kelly Slater, ganador once veces del campeonato del Mundo.

Francesena fue diagnosticado de glaucoma a los 14 años y perdió el ojo derecho, tras numerosas operaciones. En 2012 le impactó una gran ola y le destrozó el ojo izquierdo, quedando totalmente ciego.