Otros deportes Mundiales de atletismo El mago de la pértiga Armand Duplantis vuelve a volar: oro y récord mundial con 6,30 metros en Tokio EITB Media Publicado: 15/09/2025 16:38 (UTC+2) Última actualización: 15/09/2025 17:09 (UTC+2) El pertiguista sueco ha vuelto a batir su propio récord mundial en su tercer y último intento. Duplantis acumula con 25 años un palmarés impresionante. Además, desde el 8 de febrero de 2020 en Torún (6,17 metros) hasta este 15 de septiembre en Tokio, el sueco encadena 14 récords mundiales. Duplantis celebra su nueva hazaña en Tokio (Japón). Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Armand Duplantis pertikako aztiak berriro hegan egin du: urrea eta munduko errekorra (6,30 metro) Tokion

El pertiguista sueco Armand Duplantis ha logrado este lunes la medalla de oro en los Mundiales de atletismo de Tokio, en los que además ha vuelto a batir su propio récord mundial con 6,30 metros en su tercer y último intento.

La medalla de plata ha sido para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95) con marca personal.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en los Europeos de Berlín y en la prueba de la Liga Diamante de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos al aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Liga Diamante, competición en la que ha conquistado cinco veces el 'diamante'.

Además, desde el 8 de febrero de 2020 en Torún (6,17 metros) hasta este 15 de septiembre en Tokio, el sueco encadena 14 récords mundiales.

Duplantis cada vez se aleja más del legendario pertiguista ruso Sergey Bubka, que entre 1987 y 1997 ganó un oro olímpico, seis mundiales al aire libre y tres en pista cubierta y un europeo al aire libre y otro bajo techo.