Otros deportes Natación paralímpica Nahia Zudaire gana la medalla de bronce en los 400 metros estilo libre del Mundial de Singapur EITB Publicado: 21/09/2025 17:39 (UTC+2) Última actualización: 21/09/2025 17:58 (UTC+2) La guipuzcoana ha subido al tercer cajón del podio en la final, marcando un tiempo de 05:03:69 Nahia Zudaire Foto: @BATbasqueteam Whatsapp

Euskaraz irakurri: Nahia Zudairek brontzezko domina lortu du Munduko Txapelketako estilo libreko 400 metroko proban

Nahia Zudaire se ha hecho con el bronce en los Mundiales de natación paralímpica de Singapur.

La guipuzcoana ha sido segunda en la serie clasificatoria de la prueba de 400 metros estilo libre de la categoría S8 y ha subido al tercer cajón del podio en la final, marcando un tiempo de 05:03:69 y concluyendo tras las británicas Alice Tai y Brock Whiston.

Por otro lado, Iñigo Llopis ha finalizado octavo en la final masculina de esa misma prueba.