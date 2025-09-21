Otros deportes
GOLF
Carlota Ciganda, tercera en el NW Arkansas, reducido a una sola ronda de 18 hoyos
AGENCIAS | EITB
Los organizadores optaron por reducir el torneo a una sola ronda ante las previsiones meteorológicas para el resto de este domingo y para todo el lunes y el martes.
-
Carlota Ciganda. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Carlota Ciganda, hirugarren Arkansasen, 18 zuloko erronda bakarrera murriztutako txapelketan
La navarra Carlota Ciganda se ha clasificado tercera en el Walmart NW Arkansas Championship, torneo del LPGA Tour de golf, que ha quedado reducido a una sola ronda de 18 hoyos por las fuertes lluvias, que dejaron el campo del Pinnacle Country Club de Rogers en mal estado y no apto para el juego.
La pamplonesa ha firmado una tarjeta de 64 golpes (7 bajo par) con siete birdies sin fallo en la única vuelta que pudo jugarse. La navarra ha compartido la tercera plaza con otras cinco jugadoras y a un solo golpe de la estadounidense Sarah Schmelzel y la japonesa Minami Katsu, que compartieron el primer puesto.
Los organizadores optaron por reducir el torneo a una sola ronda ante las previsiones meteorológicas para el resto de este domingo y para todo el lunes y el martes.