Otros deportes Natación Paralímpica Iñigo Llopis logra el oro en 100 metros espalda del Mundial de Singapur EITB MEDIA Publicado: 22/09/2025 15:10 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2025 15:29 (UTC+2) Además de revalidar el título obtenido hace dos años en Manchester, el nadador donostiarra ha mejorado su marca personal al para el crono en 1:05.29. Iñigo Llopis. Imagen: Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física

Euskaraz irakurri: Iñigo Llopis nagusi, Singapurreko Munduko Txapelketako bizkar estiloko 100 metroko proban

El nadador donostiarra Iñigo Llopis acaba de revalidar su título de campeón del mundo en 100 metros espalda, tras la victoria obtenida en el Mundial de Singapur.

Llopis ha vuelto a colgarse el oro mundial con un crono de 1:05.29, mejorando las marcas de sus oros en los Juegos de París (1:05:58) y en el Mundial de Manchester 2023 (1:05.32).

Asimismo, ha estableciendo una nueva marca personal y récord de España. Eduard Horodianyn se ha llevao la plata (1:06.18) y Turgut Aslan Yaraman el bronce (1:06.52).

Tras el título conseguido este lunes, Iñigo Llopis continuará compitiendo en Singapur, ya que además de las pruebas de relevo, disputará mañana los 100 metros mariposa.