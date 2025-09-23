Otros deportes Natación adaptada Nahia Zudaire logra su segundo bronce en los 100 metros braza del Mundial de Singapur EITB Media Publicado: 23/09/2025 15:52 (UTC+2) Última actualización: 23/09/2025 16:15 (UTC+2) La nadadora de Zubieta, nadando por la calle 3, se ha colocado tercera desde el inicio de la prueba y no ha perdido la plaza en ningún momento. Por otro lado, Iñigo Llopis ha sido octavo en los 100 metros mariposa. Nahia Zudaire con su segundo bronce en el Mundial de Singapur. Imagen: Basque Team Whatsapp

Euskaraz irakurri: Zudairek bigarren brontzea lortu du bular erako 100 metroko proban, Singapurreko Munduko Txapelketan

Nahia Zudaire se ha subido por segunda vez al tercer cajón del podio en el campeonato del Mundo de natación adaptada que se disputa en Singapur, ha informado la Fundación Basque Team a través de una nota.

La nadadora becada por dicha fundación ha marcado el tercer mejor tiempo en la final de los 100 metros braza de la categoría SB7, consiguiendo así la medalla de bronce que se suma a la ya cosechada en los 400 metros estilo libre en la categoría S8.

La prueba de los 100 metros braza es una de las que mejor se le dan a la nadadora de Zubieta; muestra de ello es el cuarto puesto que le otorgó un diploma paralímpico en los Juegos de París.

La gran final se ha disputado directamente en la sesión vespertina, sin tener que disputar la clasificatoria matinal. Zudaire, nadando por la calle 3, se ha colocado tercera desde el inicio de la prueba y no ha perdido la plaza en ningún momento.

Ha tocado la pared después de los 50 primeros metros con un tiempo de 44.26, y ha conseguido mantener la posición en la segunda parte, pese al acecho de la nadadora de Hong Kong Yan NG Cheuk y la velocidad impuesta por las dos nadadoras que marchaban delante.

La rusa Mariia Pavlova ha impuesto un ritmo endiablado para acabar llevándose el oro con un tiempo de 1:24.51, estableciendo un nuevo récord mundial.

La plata se la ha embolsado la británica Iona Winnifrith, con una marca de 1:26.57, y el bronce ha ido a parar a las manos de Zudaire, parando el crono en 1:33.87.

Nahia Zudaire suma en la prueba de los 100 metros braza el ya mencionado diploma paralímpico y otros dos bronces, el ganado en el campeonato del Mundo de Manchester en 2023 y el cosechado en el campeonato de Europa de Funchal en 2024.

Iñigo Llopis, octavo en los 100 metros mariposa

Por su parte, Iñigo Llopis, quien se proclamó el lunes campeón del Mundo en los 100 metros espalda, ha disputado hoy la prueba de los 100 metros mariposa en la categoría S8.

Ha concluido en cuarta posición su sesión clasificatoria de la mañana, con un tiempo de 1:06.23, lo que le ha permitido meterse en la final.

En ella el donostiarra ha terminado octavo, con una marca de 1:07.43, lejos de los puestos del podio que han completado el chino Ting Li (1:02.12), el italiano Alberto Amodeo (1:02.87) y el ucraniano Eduard Horodianyn (1:03.36).