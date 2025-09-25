Otros deportes Natación adaptada Zudaire y Llopis engordan su palmarés en el Mundial de Singapur tras lograr el oro en el relevo 4x100 estilos EITB Media Publicado: 25/09/2025 17:57 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2025 18:43 (UTC+2) El donostiarra ha disputado la final y la de Zubieta ha participado en la clasificación, en las series de la mañana. De esta manera, Llopis ha cosechado su segundo oro y Zudaire lo suma a los dos bronces conseguidos anteriormente. El equipo de 4x100 estilos en lo más alto del podio en Singapur. Imagen: Comité Paraolímpico Español Whatsapp

Los nadadores guipuzcoanos Iñigo Llopis y Nahia Zudaire, becados por la Fundación Basque Team, han ganado el oro del relevo 4x100 estilos, ampliando así su palmarés durante la quinta jornada del Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica, que se disputa en Singapur hasta el próximo 27 de septiembre, según ha confirmado Comité Paralímpico Español en una nota.

De esta manera, Llopis ha cosechado su segundo oro y Zudaire lo suma a los dos bronces conseguidos anteriormente.

El equipo 4x100 estilos 34 puntos (para nadadores con discapacidad física menos afectados), formado por Óscar Salguero, Nuria Marquès, Íñigo Llopis y Tasy Dmytriv, se ha mantenido segundo durante las tres primeras postas, pero Tasy, de solo 17 años, ha sido capaz de remontar en los últimos metros para conquistar el título mundial y el récord de los campeonatos (4'31"50), por delante de Gran Bretaña (4'31"65) y de Australia (4'32"05).

Junto a ellos han recogido la medalla de oro otros tres nadadores que han logrado la clasificación en las series de la mañana: Beatriz Lérida, Nahia Zudaire y José Antonio Marí.

Según ha detallado Basque Team, en la clasificatoria de la mañana el cuarteto formado por Nahia Zudaire, Beatriz Lerida, Óscar Salguero y Jose Antonio Mari Alcaraz ha sido segundo, con un crono de 4:38.03, terminando por detrás del equipo australiano y por delante del estadounidense.