Otros deportes Golf Rahm lidera a Europa en el arranque de la defensa de la Copa Ryder AGENCIAS | EFE Publicado: 27/09/2025 09:30 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 10:23 (UTC+2) El golfista de Barrika vence en sus dos partidos y los europeos mandan ante Estados Unidos por 5,5 a 2,5 tras la primera jornada. Jon Rahm disputa la Ryder Cup por cuarta vez. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Europak AEBrekiko aldea handitu du, Rahmek Scheffler garaituta

Las dos victorias de Jon Rahm dieron alas este viernes a Europa en la primera jornada de la Copa Ryder 2025, que cerró con una ventaja de 5,5 a 2,5 sobre Estados Unidos en el Bethpage Black de Nueva York.

Europa se impuso por 3-1 en la sesión matutina de 'foursomes' y por 2,5-1,5 en la vespertina de 'fourballs'-

El capitán europeo, el inglés Luke Donald, alineó a Rahm en los dos primeros duelos de cada sesión. En el 'foursome' con su amigo Tyrrell Hatton y en el 'fourball' con el austríaco Sepp Straka.

Sus dos victorias marcaron el rumbo de Europa en la defensa del título conquistado hace dos años en Roma y contrastaron con la actuación de Scottie Scheffler, el número uno del mundo, que perdió ambos duelos en la primera jornada.

Pese a no tener ninguna victoria este año, el de Barrika, campeón eso sí del LIV Golf por segunda vez, demostró su categoría y condición casi intratable en la Ryder.