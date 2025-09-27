Otros deportes EHF Cup Beti-Onak logra una sufrida victoria ante el Galychanka (26-25) eitb Publicado: 27/09/2025 19:58 (UTC+2) Última actualización: 27/09/2025 20:03 (UTC+2) El equipo navarro se ha impuesto por la mínima en el partido de ida de la EHF Cup, y partirá con un gol de ventaja en la vuelta. Beti-Onak vs. Galychanka. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Beti-Onakek sufritutako garaipena lortu du Galychankaren aurka (26-25)

El Replasa Beti-Onak ha ganado por 26-25 contra el Galychanka Lviv ucraniano este sábado en el partido de ida de la EHF Cup disputado en Villava.

Al comienzo del partido les ha tocado remar a contracorriente, ya que han ido en todo momento por detrás en el marcador y el equipo visitante se ha escapado con un parcial de 0-4. Pero, con dos parciales de 3-0, las navarras le han dado la vuelta al partido y se han ido por delante al descanso (14-13).

La segunda mitad ha sido más igualada, donde ambos conjuntos han contestado los ataques del otro. Cada vez que el Beti-Onak marcaba, el Galychanka contestaba con otro gol. Con el partido empatado, el gol final ha sido local, y Beti-Onak ha logrado ganar por la mínima (26-25).