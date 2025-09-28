Otros deportes Atletismo La pamplonesa Izaskun Osés, subcampeona del mundo de los 1.500 metros EITB Publicado: 28/09/2025 20:53 (UTC+2) Última actualización: 28/09/2025 20:53 (UTC+2) Osés ha finalizado la carrera en un tiempo de 4:51.12 por detrás de la irlandesa Greta Streimkyte. El bronce se lo ha llevado la atleta neutral Elena Pautova. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Izaskun Oses iruindarra, 1.500 metroetako munduko txapeldunordea

La atleta navarra Izaskun Osés se ha proclamado subcampeona del mundo en la carrera de los 1.500 metros T13 (categoría para atletas con discapacidad visual) disputado este domingo en los Mundiales de atletismo paralímpico de Nueva Delhi, colgándose la medalla de plata.

Osés ha finalizado la carrera en un tiempo de 4:51.12 por detrás de la irlandesa Greta Streimkyte. El bronce se lo ha llevado la atleta neutral Elena Pautova.

Así, la pamplonesa supera el bronce que consiguió en la misma modalidad en los Juegos Paralímpicos de 2016.