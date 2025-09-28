Otros deportes
La pamplonesa Izaskun Osés, subcampeona del mundo de los 1.500 metros
Osés ha finalizado la carrera en un tiempo de 4:51.12 por detrás de la irlandesa Greta Streimkyte. El bronce se lo ha llevado la atleta neutral Elena Pautova.
La atleta navarra Izaskun Osés se ha proclamado subcampeona del mundo en la carrera de los 1.500 metros T13 (categoría para atletas con discapacidad visual) disputado este domingo en los Mundiales de atletismo paralímpico de Nueva Delhi, colgándose la medalla de plata.
Así, la pamplonesa supera el bronce que consiguió en la misma modalidad en los Juegos Paralímpicos de 2016.