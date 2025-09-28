Otros deportes Golf Europa resiste el ataque de Estados Unidos y revalida la Copa Ryder AGENCIAS | EITB Publicado: 28/09/2025 23:58 (UTC+2) Última actualización: 29/09/2025 00:21 (UTC+2) El irlandés Shane Lowry fue el hombre que entregó el título a Europa. Su putt en el 18 le permitió empatar con Russell Henley y sumar el medio punto que faltaba. Shane Lowry y Jon Rahm. Foto: EFE. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Europak Estatu Batuen erasoari eutsi dio eta Ryder Kopa berretsi du

Noticias (1) Rahm lidera a Europa en el arranque de la defensa de la Copa Ryder

Europa retuvo este domingo la Copa Ryder de golf de 2025 al alcanzar los 14 puntos necesarios para tumbar a un combativo equipo de Estados Unidos, que contraatacó en los individuales de cierre (12,5-14,5).

El equipo europeo, capitaneado por Luke Donald y con Jon Rahm y Rory McIlroy como estrellas, llegaba al último día de competición arriba 11,5-4,5, pero tuvo que sufrir para sumar los 2,5 puntos que necesitaba para ser campeón, ante la reacción de Estados Unidos.

La victoria de Ludvig Aberg, unida a los medios puntos sumados por Matt Fitzpatrick, Shane Lowry y Viktor Hovland dejaron en Europa la Copa Ryder tras un final de alta tensión.

El primer medio punto para Europa llegó incluso antes del primer tee, cuando el noruego Viktor Hovland anunció su retirada por lesión. Europa y Estados Unidos se repartieron el punto.

No le faltó coraje a Estados Unidos, que se llevó los primeros tres partidos, y DeChambeau firmó una gran remontada para empatar y dar medio punto a Estados Unidos. Rahm también ha perdido contra Schauffele (4 y 3).

Por su parte, Aberg ganó 2 y 1 a Patick Cantlay para frenar la inercia de Estados Unidos y dejar a Europa a medio punto del título.

Con Sepp Straka perdiendo frente a JJ Spaun (2 y 1), el irlandés Shane Lowry fue el hombre que entregó el título a Europa. Su putt en el 18 le permitió empatar con Russell Henley y sumar el medio punto que faltaba.