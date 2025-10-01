Otros deportes EHUNMILAK Ehunmilak no se celebrará en 2026 Publicado: 01/10/2025 19:20 (UTC+2) Última actualización: 01/10/2025 20:16 (UTC+2) El comité organizador de Ehunmilak ha anunciado que no se celebrará la edición de 2026, tras una decisión meditada que responde a cambios en las circunstancias personales de su equipo y a dificultades económicas. La organización deja la puerta abierta a quienes deseen asumir el relevo. Presentación de ehunmilak 2025. Imagen: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: 2026an ez da Ehunmilak Ultratrail lasterketa egingo

El comité organizador de Ehunmilak ha comunicado que no llevará a cabo la próxima edición del evento en 2026. Esta decisión, que "no ha sido fácil", obedece a varios factores que han afectado tanto al equipo organizador como a la viabilidad del proyecto. Desde su creación en 2008, un pequeño grupo de personas de Beasain ha trabajado de forma voluntaria y con mucho esfuerzo, pero el cambio en las circunstancias personales y familiares de sus miembros ha hecho insostenible seguir adelante con la misma intensidad.

A esto se suma la falta de relevo en el equipo y las dificultades económicas. El aumento de los gastos y la incapacidad de ajustar los ingresos han generado una presión constante, impidiendo innovar en las carreras y ofreciendo una calidad que no estaba a la altura de lo esperado. Estos problemas, junto al cansancio acumulado y la falta de apoyo, han llevado a tomar la difícil decisión de no organizar la próxima edición.

La organización agradece profundamente a las instituciones, patrocinadores, colaboradores, corredores y voluntarios que han sido clave durante estos años. Sin su implicación, Ehunmilak no habría sido posible. Además, hacen un llamado a quienes deseen tomar el relevo para seguir con este proyecto, dejando claro que el futuro del evento puede estar en manos de quienes compartan la misma pasión.