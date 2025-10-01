Cerrar

Otros deportes

EHUNMILAK

Ehunmilak no se celebrará en 2026

El comité organizador de Ehunmilak ha anunciado que no se celebrará la edición de 2026, tras una decisión meditada que responde a cambios en las circunstancias personales de su equipo y a dificultades económicas. La organización deja la puerta abierta a quienes deseen asumir el relevo.

  • Presentación de ehunmilak 2025. Imagen: EFE

    Presentación de ehunmilak 2025. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: 2026an ez da Ehunmilak Ultratrail lasterketa egingo

El comité organizador de Ehunmilak ha comunicado que no llevará a cabo la próxima edición del evento en 2026. Esta decisión, que "no ha sido fácil", obedece a varios factores que han afectado tanto al equipo organizador como a la viabilidad del proyecto. Desde su creación en 2008, un pequeño grupo de personas de Beasain ha trabajado de forma voluntaria y con mucho esfuerzo, pero el cambio en las circunstancias personales y familiares de sus miembros ha hecho insostenible seguir adelante con la misma intensidad.

A esto se suma la falta de relevo en el equipo y las dificultades económicas. El aumento de los gastos y la incapacidad de ajustar los ingresos han generado una presión constante, impidiendo innovar en las carreras y ofreciendo una calidad que no estaba a la altura de lo esperado. Estos problemas, junto al cansancio acumulado y la falta de apoyo, han llevado a tomar la difícil decisión de no organizar la próxima edición.

La organización agradece profundamente a las instituciones, patrocinadores, colaboradores, corredores y voluntarios que han sido clave durante estos años. Sin su implicación, Ehunmilak no habría sido posible. Además, hacen un llamado a quienes deseen tomar el relevo para seguir con este proyecto, dejando claro que el futuro del evento puede estar en manos de quienes compartan la misma pasión.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online