Otros deportes Piragüismo Maialen Chourraut termina cuarta en la final de kayak cross Agencias | EITB Publicado: 04/10/2025 11:10 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2025 11:30 (UTC+2) La guipuzcoana partía como favorita tras ser primera en su semifinal. Miren Lazkano, por su parte, se quedó fuera de la competición en las series previas. Maialen Chourraut era firme candidata a medalla. Foto: Basque Team.

Euskaraz irakurri: Maialen Chourrautek laugarren egin du kayak kroseko finalean

La donostiarra Maialen Chourraut, tres veces medallista olímpica, solo pudo ser cuarta en la final de kayak cross de los campeonatos del mundo de piragüismo, que hoy finalizaron en la localidad australiana de Penrith.

La palista guipuzcoana fue primera en su semifinal y partía como una de las favoritas, pero en la final de esta vertiginosa modalidad se vio superada por las otras tres participantes. El oro y la plata fueron para las francesas Angele Hug y Camille Prigent. La polaca Klaudia Zwolinska, oro en C1 y K1, se clasificó en tercera posición.

Laia Sorribes y Miren Lazkano, por su parte, fueron eliminadas en series previas.

Clarke, oro en hombres

En la final masculina de la misma modalidad se impuso el británico Joseph Clarke, por delante del francés Mathurin Madore y del checo Matyas Novak. Los españoles David Llorente y Manuel Ochoa cayeron en series y cuartos de final, respectivamente.