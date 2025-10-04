Otros deportes EHF Cup Beti-Onak pasa a dieciseisavos de la EHF Cup derrotando al Galychanka (24-26) I. G. | EITB Publicado: 04/10/2025 19:53 (UTC+2) Última actualización: 04/10/2025 19:53 (UTC+2) Tras ganar tanto en la ida (26-25) como en la vuelta (24-26), el equipo navarro ha conseguido pasar a la siguiente ronda de la competición europea. Galychanka vs Beti-Onak. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Beti-Onak EHF Kopako final-hamaseirenetara pasa da Galychanka garaituta (24-26)

El Replasa Beti-Onak ha conseguido pasar a dieciseisavos de final de la EHF Cup tras ganar también el partido de vuelta contra el Galychanka Lviv ucraniano por 24-26 este sábado en el partido de vuelta disputado en Polonia. El equipo navarro partía con solo un gol de ventaja tras la victoria por la mínima lograda en la ida.

Los primeros minutos del partido han sido de tanteo, con ambos equipos intercalando goles. La primera ventaja del equipo navarro ha llegado con un buen parcial de 0-5, encarrilando la victoria (3-8). Aun así, los locales han cortado distancias para ir al descanso dos goles por debajo (10-12).

Con un parcial de 4-0, el Galychanka se ha vuelto a meter en la eliminatoria en la segunda mitad. Beti-Onak ha sabido aguantar, pero otro parcial de 3-0 ha complicado la eliminatoria, llegando a empatar a 21.

Los últimos minutos han sido muy intensos, pero el Beti-Onak ha logrado pasar de ronda con otra victoria (24-26).