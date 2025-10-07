Otros deportes Balonmano El Replasa Beti-Onak jugará contra el Yellow Wintherthur en la tercera ronda de la EHF European Cup EITB Publicado: 07/10/2025 13:48 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2025 13:56 (UTC+2) El equipo navarro jugará el partido de ida en Villava, el 8 o el 9 de noviembre, en tanto que el partido de vuelta tendrá lugar en Wintherthur, en Suiza, el 15 o el 16 de noviembre. Replasa Beti-Onak y Yellow Wintherthur se enfrentarán en noviembre. Imagen: Replasa Beti-Onak. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Replasa Beti-Onakek Yellow Wintherthur taldearen aurka jokatuko du EHF European Cupeko hirugarren txandan

El Replasa Beti-Onak se va a enfrentar al Yellow Wintherthur en la tercera ronda de la EHF European Cup de la temporada 2025-2026, tal y como ha deparado el sorteo que se ha llevado a cabo este martes por la mañana. El equipo navarro jugará el partido de ida en Villava, el 8 o el 9 de noviembre, en tanto que el partido de vuelta tendrá lugar en Wintherthur, en Suiza, el 15 o el 16 de noviembre.

El Replasa Beti-Onak eliminó, el pasado fin de semana, al Galychanka Lviv, en Ucrania, en la segunda ronda del campeonato, y, de esta manera, continúa en la competición, que retomará, como ha quedado dicho, en noviembre.