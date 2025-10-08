Otros deportes Jon Rahm abierto de españa Jon Rahm busca, en el Abierto de España, ganar su primer torneo en 2025 EITB Publicado: 08/10/2025 18:55 (UTC+2) Última actualización: 08/10/2025 19:18 (UTC+2) El de Barrika cuenta, en su palmarés, con tres victorias en el Abierto de España, que ganó en 2018, 2019 y 2022. Espainako Irekia Jon Rahm. Irudia: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Jon Rahmek, Espainiako Irekian, 2025eko lehenengo garaipen indibiduala bilatuko du

El golfista vasco Jon Rahm será el principal protagonista del Abierto de España, que comienza este jueves en Madrid, donde aspira a sumar su cuarto título y a cosechar su primera victoria individual en un torneo en esta temporada.

Rahm llega a Madrid después de haber contribuido al triunfo de Europa frente a Estados Unidos en la reciente Copa Ryder disputada en Nueva York, y de coronarse, por segundo año consecutivo, como el mejor jugador del LIV, el circuito financiado por Arabia Saudita.

Después de sus triunfos en 2018, 2019 y 2022, Rahm pretende desempatar en el palmarés con Severiano Ballesteros, y acercarse al récord de cinco victorias que estableció Ángel de la Torre entre 1916 y 1925.

Además de Rahm, también optan a la victoria en Madrid Ángel Hidalgo, ganador en 2024, Sergio García, Shane Lowry y Patrick Reed. El partido estelar de las dos primeras jornadas lo protagonizarán Rahm, Lowry e Hidalgo, que jugarán este jueves a partir de las 9:30 horas, y el viernes, a partir de las 14:00 horas.