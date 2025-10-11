Otros deportes Abierto de España Rahm reacciona y está a cinco golpes del líder en el Abierto de España EITB Publicado: 11/10/2025 10:59 (UTC+2) Última actualización: 11/10/2025 11:02 (UTC+2) El golfista de Barrika firmó una gran tarde de viernes con 66 golpes (cinco bajo par) y se se quedó a cinco golpes del líder, Marco Penge. Jon Rahm en el Abierto de España. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Rahmek erreakzionatu egin du, eta liderrarengandik bost kolpera jarri da Espainiako Irekian

La segunda jornada del Abierto de España de golf deparó este viernes la eliminación del actual campeón, el español Ángel Hidalgo, que no pasó el corte, mientras que Jon Rahm, tras su estreno titubeante, emprendió la reacción y escaló en la tabla hasta colocarse a cinco golpes del nuevo líder, el inglés Marco Penge.

Al margen de Rahm, volvió a tener protagonismo al joven Ángel Ayora, que a sus 21 años, se situó a tres golpes de la cabeza, con -6, después de otra buena actuación en el Club de Campo Villa de Madrid en la que corroboró su progresión entre los mejores.

A la eliminación de Hidalgo se unió la del irlandés Shane Lowry, una de las figuras del torneo después de su papel en la reciente Copa Ryder, quien rozó la salvación en el último hoyo, pero por dos centímetros perdió el billete.

Rahm, con 66 golpes -siete 'birdies' y dos 'bogeys'-, firmó una de las mejores tarjetas del día y del +1 de la primera jornada, saltó a un -4 que le permite recuperar terreno y alimentar su sueño del cuarto título en Madrid, uno más que el fallecido Severiano Ballesteros.