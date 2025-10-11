Otros deportes Golf Rahm se descuelga de la batalla por el Abierto de España AGENCIAS | EITB Publicado: 11/10/2025 18:54 (UTC+2) Última actualización: 11/10/2025 18:54 (UTC+2) Ha pagado los errores y ha descarrilado con un 'doble-bogey' en el hoyo 11. Desde ahí, no ha sabido levantar su vuelta. Ha acabado con una tarjeta total de -4. Jon Rahm en el Abierto de España. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Rahm Espainiako Irekia irabazteko aukerarik gabe geratu da

El golfista bizkaíno Jon Rahm no ha culminado su intento de remontada en el Abierto de España para llegar al domingo con la emoción del título, desinflado su ataque en los segundos nueve hoyos ante la escapada del inglés Marco Penge.

El vasco se ha acercado a un golpe con un -3 tras los primeros ocho hoyos. Sin embargo, el recorrido ha llevado al límite a Rahm, que ha pagado los errores y ha descarrilado con un doble-bogey en el hoyo 11.

Desde ahí, no ha sabido levantar su vuelta. Ha acabado con una tarjeta total de -4.

Penge ha sido quien se ha encargado de alejar la cabeza de Rahm y de la gran mayoría, después de ocho birdies casi seguidos, para un total de -16.