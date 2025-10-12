Otros deportes
Golf
El inglés Penge gana el Abierto de España en el mejor día de Rahm
AGENCIAS | EITB
Rahm ha completado su vuelta más competitiva para acabar entre los 15 mejores, con una tarjeta de 65 golpes.
-
Jon Rahm en el Abierto de España. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Penge ingelesak irabazi du Espainiako Irekia, Rahmen egunik onenean
El golfista inglés Marco Penge se ha proclamado campeón del Abierto de España al aguantar la presión y retener el liderato al final de este domingo, donde Jon Rahm ha terminado dentro del 'Top 15'.
Penge ha notado la presión del también inglés Daniel Brown y el suizo Joel Girrbach. Brown ha racortado distancias hasta forzar el play-off de desempate. Pero Penge no ha dejado escapar la victoria y ha conquistado el tercer título de la temporada.
Por su parte, Rahm ha completado su vuelta más competitiva para acabar entre los 15 mejores, con una tarjeta de 65 golpes.