Otros deportes Golf El inglés Penge gana el Abierto de España en el mejor día de Rahm AGENCIAS | EITB Publicado: 12/10/2025 18:58 (UTC+2) Última actualización: 12/10/2025 18:58 (UTC+2) Rahm ha completado su vuelta más competitiva para acabar entre los 15 mejores, con una tarjeta de 65 golpes. Jon Rahm en el Abierto de España. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Penge ingelesak irabazi du Espainiako Irekia, Rahmen egunik onenean

El golfista inglés Marco Penge se ha proclamado campeón del Abierto de España al aguantar la presión y retener el liderato al final de este domingo, donde Jon Rahm ha terminado dentro del 'Top 15'.

Penge ha notado la presión del también inglés Daniel Brown y el suizo Joel Girrbach. Brown ha racortado distancias hasta forzar el play-off de desempate. Pero Penge no ha dejado escapar la victoria y ha conquistado el tercer título de la temporada.

Por su parte, Rahm ha completado su vuelta más competitiva para acabar entre los 15 mejores, con una tarjeta de 65 golpes.