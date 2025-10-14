Otros deportes ATLETISMO Dimite la Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo por problemas económicos Publicado: 14/10/2025 17:57 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 18:13 (UTC+2) La decisión se produjo en plena Asamblea General Ordinaria y deja a la entidad al borde de una situación crítica, a la espera de una nueva convocatoria electoral. Logo de la Federación Vasca de Atletismo. Imagen: FVA Whatsapp

Euskaraz irakurri: Euskadiko Atletismo Federazioko Zuzendaritza Batzordeak dimisioa eman du, arazo ekonomikoak direla eta

La Junta Directiva de la Federación Vasca de Atletismo (FVA), encabezada por Mikel García, ha presentado su dimisión este 10 de octubre durante la Asamblea General Ordinaria celebrada en Abadiño, tanto de forma presencial como telemática. La renuncia responde a la delicada situación económica que atraviesa la entidad, agravada por la falta de apoyo institucional y el aumento sostenido de los costes operativos.

El equipo directivo, que asumió el mando en mayo de 2025, detectó ya desde su llegada un grave desequilibrio presupuestario en las cuentas de 2025. Pese a implementar medidas de ajuste como la suspensión de contrataciones de atletas y renuncias a participar en competiciones, la Junta ha concluido que no es posible sostener el modelo actual sin comprometer seriamente el desarrollo del atletismo en Euskadi.

Entre las causas señaladas, destacan el estancamiento de las subvenciones del Gobierno Vasco —que no han aumentado desde 2013— frente a una inflación acumulada superior al 23% en la última década, así como el encarecimiento del transporte, alojamiento y los costes salariales del personal.

En las próximas semanas se abrirá un nuevo proceso electoral. De no presentarse ninguna candidatura, la Federación podría enfrentar una asamblea extraordinaria para valorar su posible disolución. Mientras tanto, la Junta saliente continuará en funciones.