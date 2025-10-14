Otros deportes BIDASOA IRUN - POTAISSA TURDA Bidasoa Irun consigue la victoria ante el AHC Potaissa Turda (33-34) Publicado: 14/10/2025 21:13 (UTC+2) Última actualización: 14/10/2025 21:58 (UTC+2) Gran estreno continental del Irudek Bidasoa-Irun, que ha sumado su primera victoria en la Liga Europea en una pista complicada y ante un rival exigente como el Potaissa Turda. Xavi Gonzalez y Salinas. Imagen: EHF | EITB Whatsapp

El IRUDEK Bidasoa Irun ha arrancado con paso firme la fase de grupos europea tras imponerse en Rumanía al AHC Potaissa Turda por un ajustado 33-34, en un encuentro tremendamente igualado que no se ha decidido hasta los instantes finales.

El equipo de Alex Mozas ha tenido que trabajar de principio a fin para llevarse un partido que en ningún momento ha sido cómodo. El inicio ha estado marcado por las dificultades para superar la sólida defensa 6:0 del conjunto rumano, lo que ha frenado el ritmo ofensivo de los de Irun. Aun así, el IRUDEK Bidasoa Irun no ha perdido el hilo del encuentro y ha sabido mantenerse en la pelea con un 5-4 tras los primeros diez minutos.

Pese a la igualdad al descanso (16-16), el Bidasoa ha regresado con las ideas claras y la defensa más ajustada. La segunda parte ha seguido el mismo guion. La intensidad defensiva ha aumentado, con exclusiones por ambos lados, y el Bidasoa ha logrado pequeñas rentas que nunca han sido definitivas. La figura de Skrzyniarz en portería y la inspiración ofensiva de Tuá y Mújika han permitido al equipo vasco tomar la delantera (26-29).

El gran protagonista ha sido Rodrigo Salinas, autor de 11 goles y decisivo desde los siete metros. Con el partido apretado hasta el final, el Bidasoa ha sabido mantener la calma para cerrar un triunfo valioso que refuerza sus aspiraciones en esta fase de grupos.

Ficha técnica:

33. Potaissa Turda: Popescu, Bucataru (porteros); Pop (1), Dumitriu (4), Veres (2), Grindean, Kbilashvili (2), Lazar, Teodor Pintoiu (7), George Pintoiu, Piechowski (3), Mosic (5), Ghivil, Falavarjani, Thalmaier (2), Ghita (7, 2 de pen.)

34. Bidasoa-Irun: Leo Maciel, Skrzyniarz (porteros), Xabi González, Esteban Salinas, Rodrigo Salinas (11, 8 de pen.), Mujika (6), Nevado (1), Peciña, Piotr (1), Valles (2), Dariel García (1), Gorka Nieto (5), Xabi Tuá (5), Jevtic, Tito Díaz (2), Matheus da Silva.

Arbitraje: Ivars Cernavskis y Edumuns Bogdanovs (Letonia). Excluyeron a Dariel García, Matheus, Rodrigo Salinas, Dimitriu y Veres.

Marcador cada cinco minutos: 2-1; 5-4; 10-7; 10-10; 13-14; 16-16- descanso- 18-18; 21-20; 24-25; 26-29; 29-31; 33-34.

Incidencias: encuentro de la primera jornada de la Liga Europea disputado en el pabellón Turda Arena, en la localidad rumana de Turda.