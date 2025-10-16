Otros deportes Natación La nadadora Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica, se retira a los 25 años EITB Publicado: 16/10/2025 19:51 (UTC+2) Última actualización: 16/10/2025 19:51 (UTC+2) "Es una decisión difícil, pero con la que estoy realmente feliz", ha afirmado Titmus, en su cuenta de Instagram, al comunicar su retiro. Ariarne Titmus, IMAGEN: EUROPA PRESS Whatsapp

Euskaraz irakurri: Ariarne Titmus igerilaria, 4 aldiz olinpiar txapelduna dena, 25 urterekin erretiratu da

La nadadora australiana Ariarne Titmus, cuatro veces ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, ha anunciado este jueves su retirada definitiva de la natación a los 25 años.

"Es una decisión difícil, pero con la que estoy realmente feliz", ha afirmado Titmus, en su cuenta de Instagram, al comunicar su retiro. "Siempre he amado la natación, ha sido mi pasión desde que era una niña; pero, después de tomarme un tiempo lejos del deporte, me he dado cuenta de que hay cosas en mi vida que siempre han sido importantes para mí, y ahora lo son un poco más que la natación. Y eso está bien".

A lo largo de su carrera, Titmus estableció récords mundiales en los 200 y 400 metros libres; su marca de 1:52.23 en los 200 metros aún se mantiene vigente.