Otros deportes En Iruñea Ion Fernández, nuevo campeón del mundo de WPMF de Muay Thai Agencias | EITB Publicado: 19/10/2025 12:19 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2025 12:19 (UTC+2) Su hermano Mikel no pudo alzarse con el título Omnoi, mientras que el también navarro Alex Torreguitart se proclamó Campeón de España. Ion Fernández, con el cinturón de campeón. Foto: Efe.

El navarro Ion Fernández ha conseguido esta madrugada el título mundial de WPMF de Muay Thai, una modalidad de deporte de contacto de gran arraigo en Tailandia cuyo título oficial del Estadio Omnoi de Bangkok no pudo lograr anoche Mikel Fernández.

Los dos hermanos protagonizaron los combates estelares de la velada organizada en Pamplona, con un Mikel Fernández que, tras obtener hace meses el Campeonato del Mundo WPMF, aspiraba a obtener el prestigioso título Omnoi, que perdió contra el tailandés Paeyim Sor Boonmeerit, figura emergente del ONE Championship.

El hermano pequeño, Ion Fernandez, sí salió victorioso y obtuvo el título mundial de WPMF de Muay Thai frente a Sriwichai Sor Boonmeerit. El título lo había dejado vacante Mikel precisamente para que pudiera disputarlo Ion, que aprovechó su oportunidad y se hace con el cetro mundial.

Torreguitart, campeón de España

En otro de los combates, en los que participaron deportistas de clubes de toda España, el también navarro Alex Torreguitart se hizo con el título de Campeón de España profesional de la modalidad frente a Marcelino González.