Otros deportes
Desde las 21:40 horas
Entrevista a Patricia Martín, campeona de Euskal Herria de levantamiento de piedra, esta noche, en ETB2
EITB
La harri-jasotzaile gallega se caló, este domingo, la txapela del Campeonato de Euskal Herria, en Mungia; esta noche, desde las 21:40 horas, en el espacio de Kirolak, de ETB2, va a ser entrevistada por la periodista de EITB Janire Fragua.
Patricia Martín será entrevistada hoy, en EITB, en Kirolak. Foto: EITB.
La harri-jasotzaile gallega se caló, este domingo, la txapela del Campeonato de Euskal Herria, en Mungia; al día siguiente de obtener el título, va a ser entrevistada por la periodista de EITB Janire Fragua.
Síguelo, en Kirolak, en ETB2, este lunes por la noche.