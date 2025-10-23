Otros deportes
Desde las 21:40 horas
Entrevista a la surfista Janire González-Etxabarri, esta noche, en ETB2
EITB
La zumaiarra, campeona del mundo en los World Surfing Games, va a estar en el plató de Kirolak, de ETB. La entrevista podrá seguirse desde las 21:40 horas.
Janire González-Etxabarri estará hoy en EITB.
Euskaraz irakurri: Janire Gonzalez-Etxabarri surflaria elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
La surfista Janire González-Etxabarri va a ser entrevistada esta noche, desde las 21:40 horas, en el plató de Kirolak, de ETB.
La zumaiarra, deportista de Basque Team, obtuvo en septiembre el título de campeona del mundo en los World Surfing Games. De esta manera, tendremos la oportunidad de escuchar sus reflexiones, esta noche.