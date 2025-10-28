Cerrar

Desde las 21:40 horas

Entrevista al puntista Unai Lekerika, esta noche, en ETB2

EITB

El jugador de cesta punta gernikarra, va a estar en el plató de Kirolak, de ETB, tras el arranque de la Eusko Label Winter Series. La entrevista podrá seguirse desde las 21:40 horas.

El puntista Unai Lekerika va a ser entrevistado esta noche, desde las 21:40 horas, en el plató de Kirolak, de ETB.

La gernikarra acaba de ganar, junto a Goitia, en la primera jornada de la Eusko Label Winter Series de cesta punta, a los hermanos Johan y Gorka Sorozabal en dos sets.

