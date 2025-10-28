Otros deportes Desde las 21:40 horas Entrevista al puntista Unai Lekerika, esta noche, en ETB2 EITB Publicado: 28/10/2025 09:09 (UTC+1) Última actualización: 28/10/2025 09:13 (UTC+1) El jugador de cesta punta gernikarra, va a estar en el plató de Kirolak, de ETB, tras el arranque de la Eusko Label Winter Series. La entrevista podrá seguirse desde las 21:40 horas. Unai Lekerika estará hoy en EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Unai Lekerika puntista elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en

El puntista Unai Lekerika va a ser entrevistado esta noche, desde las 21:40 horas, en el plató de Kirolak, de ETB.

La gernikarra acaba de ganar, junto a Goitia, en la primera jornada de la Eusko Label Winter Series de cesta punta, a los hermanos Johan y Gorka Sorozabal en dos sets.