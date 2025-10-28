Otros deportes
Desde las 21:40 horas
Entrevista al puntista Unai Lekerika, esta noche, en ETB2
EITB
El jugador de cesta punta gernikarra, va a estar en el plató de Kirolak, de ETB, tras el arranque de la Eusko Label Winter Series. La entrevista podrá seguirse desde las 21:40 horas.
Unai Lekerika estará hoy en EITB.
Euskaraz irakurri: Unai Lekerika puntista elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
La gernikarra acaba de ganar, junto a Goitia, en la primera jornada de la Eusko Label Winter Series de cesta punta, a los hermanos Johan y Gorka Sorozabal en dos sets.