Otros deportes Desde las 21:40 horas Entrevista al campeón Iker Vicente, esta noche, en ETB2 EITB Publicado: 03/11/2025 09:12 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 12:46 (UTC+1) El aizkolari navarro se acaba de proclamar campeón de Euskal Herra y va a estar en el plató de Kirolak, de ETB. La entrevista podrá seguirse desde las 21:40 horas. Iker Vicente estará hoy en EITB. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Iker Vicente aizkolaria elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en

El aizkolari Iker Vicente va a ser entrevistado esta noche, desde las 21:40 horas, en el plató de Kirolak, de ETB, tras ganar el campeonato de Euskal Herria este pasado domingo.

Vicente lo ha logrado por cuarta vez, al imponerse con gran autoridad en la final disputada este domingo en el frontón Gurea de Azkoitia.