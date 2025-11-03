Otros deportes
Desde las 21:40 horas
Entrevista al campeón Iker Vicente, esta noche, en ETB2
EITB
El aizkolari navarro se acaba de proclamar campeón de Euskal Herra y va a estar en el plató de Kirolak, de ETB. La entrevista podrá seguirse desde las 21:40 horas.
Iker Vicente estará hoy en EITB.
Euskaraz irakurri: Iker Vicente aizkolaria elkarrizketatuko dugu, gaur gauean, ETB1en
El aizkolari Iker Vicente va a ser entrevistado esta noche, desde las 21:40 horas, en el plató de Kirolak, de ETB, tras ganar el campeonato de Euskal Herria este pasado domingo.
Vicente lo ha logrado por cuarta vez, al imponerse con gran autoridad en la final disputada este domingo en el frontón Gurea de Azkoitia.