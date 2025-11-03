Otros deportes BIDASOA IRUN Álex Mozas renueva con el Bidasoa Irun hasta 2029 Publicado: 03/11/2025 19:38 (UTC+1) Última actualización: 03/11/2025 19:46 (UTC+1) El Bidasoa Irun ha anunciado la renovación del contrato de su entrenador, Álex Mozas, quien continuará al frente del banquillo hasta el año 2029. El equipo guipuzcoano ha confirmado el acuerdo este lunes mediante un comunicado oficial. Álex Mozas. Imagen: Bidasoa Irun Whatsapp

Álex Mozas ha renovado su contrato con el Bidasoa Irun hasta el año 2029, consolidando así su continuidad al frente del banquillo irundarra. El club ha destacado que "Álex Mozas ha demostrado un compromiso excepcional con los valores y la filosofía del club, logrando consolidar un estilo de juego competitivo". Desde su llegada, el técnico madrileño ha imprimido una identidad sólida al equipo, basada en la intensidad defensiva y la cohesión colectiva.

La directiva ha subrayado además que "su renovación representa la confianza plena en su liderazgo y visión deportiva a largo plazo". Mozas ha dirigido al conjunto irundarra durante la última temporada y media, un período en el que ha asentado un proyecto estable y ambicioso, con resultados que han avalado la continuidad.

En su primera campaña completa, el preparador ha firmado hitos históricos para el club, como el pase a los cuartos de final de la EHF European League. Además, ha logrado alcanzar las semifinales de la Copa del Rey, disputada en Irun. Asimismo, el equipo se ha clasificado para la actual edición europea 2025/26, confirmando la línea ascendente del Bidasoa bajo su dirección.