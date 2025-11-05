Otros deportes Golf Los torneos del circuito LIV Golf tendrán cuatro jornadas, a partir de la temporada de 2026 EITB Publicado: 05/11/2025 17:33 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 17:33 (UTC+1) El LIV Golf, en el que juega Jon Rahm, trata, así, de acercarse al PGA Tour. Jon Rahm; IMAGEN: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: LIV Golf zirkuituko txapelketek 4 jardunaldi izanen dituzte, 2026ko denboralditik aurrera

El circuito LIV Golf, en el que se encuentra el golfista vasco Jon Rahm, ha decidido que sus torneos pasen a ser de cuatro jornadas en lugar de tres, es decir, de 54 a 72 hoyos, a partir de la próxima temporada.

Se trata de una medida dirigida a calmar el cisma que generó, en 2022, la llegada del circuito financiado por Arabia Saudita, como competencia del poderoso PGA Tour, de Estados Unidos.

El LIV, que es un acrónimo que alude al 54 en números romanos, ha anunciado el cambio de formato, para volver a uno que cuadre mejor con las reglas convencionales que han dirigido el golf en las últimas décadas. Este paso complementa al que el máximo directivo del circuito saudí, el estadounidense Scott O'Neil, acordó el 30 de junio, cuando cursó una nueva solicitud para que el LIV formara parte del sistema que fija el Ranking Mundial del Golf (OWGR, por sus siglas en inglés); es una petición que está en estudio.

El formato revolucionario con el que nació el LIV frente al tradicional del PGA Tour y el DP World Tour europeo llevó al OWGR a excluir a sus jugadores, por lo que muchos de ellos se han visto privados de participar en las grandes competiciones, para los que la puerta de acceso es el ranking u obtener billete a través de torneos del circuito europeo u asiático.

La presión de los golfistas de la liga saudí, que se sumaron al proyecto por los multimillonarios contratos y premios que ofrece, ha empujado a su Directiva a reformular su proyecto, a partir del torneo de Riad que abre el curso en febrero de 2026 y extender a cuatro las rondas, con el fin de que puedan tener más oportunidades de jugar los grandes torneos. Uno de los que ha impulsado esta medida en los últimos meses ha sido Jon Rahm, campeón del LIV en las dos campañas en las que lleva jugando en el mismo.