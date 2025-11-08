Otros deportes EHF European League Bera Bera da el primer golpe al Dijon antes de la batalla final en Francia (22-19) Agencias | EITB Publicado: 08/11/2025 22:33 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2025 22:33 (UTC+1) El conjunto donostiarra se ha impuesto 22-19 al potente Dijon y afrontará con tres goles de ventaja el partido de vuelta de la eliminatoria que da acceso a la fase de grupos de la Liga Europea. Imagen del partido entre Bera Bera y Dijon. Foto: @ehfel_official Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Super Amara Bera Bera ha conseguido un buen resultado en el encuentro de ida de la eliminatoria de la Liga Europea EHF ante el potente JDA Dijon y defenderá tres goles el próximo fin de semana en Francia para acceder a la fase de grupos de la segunda mejor competición continental.

El encuentro se caracterizó por un soberbio trabajo defensivo de las donostiarras, siempre al mando del marcador ante un conjunto galo que el año pasado se clasificó para la Final a Cuatro y que este año estaba también entre los favoritos para pelear por el título.

El buen trabajo ofensivo de la argentina Elke Kartsten y Elena Amores y en defensa de Carmen Arroyo, junto a las intervenciones de las porteras de las Guerreras Nicole Wiggins y Lucía Prades, permitió a las vascas tener siempre un pequeño margen de maniobra para no verse por detrás en el marcador, cuestión no menor en una eliminatoria a cara o cruz en dos partidos.

La primera parte terminó con un marcador de tiempos pretéritos porque las defensas fueron tan enormes que minimizaron el potencial en ataque de los dos equipos, que no era menor a priori, y así el encuentro quedaba totalmente abierto y por tanto la eliminatoria también.

La segunda parte, con el Dijon dando un paso adelante con los lanzamientos exteriores de Dury y las locales respondiendo con la amenaza de Tchapchet en los seis metros, siguió tan igualado como el primero y estaba claro que los detalles iban a decantar el choque para uno u otro lado pero que la eliminatoria iba a seguir abierta.

Niombla consiguió el empate a 16 a falta de un cuarto de hora, lo que volvía a obligar a remar a las donostiarras contracorriente, pero los bríos insuflados desde la grada le darían el plus que precisaban a las vascas que, con un golazo de Arroyo para coger dos goles y otro de Amores inmediato que subía la renta a tres, enardecía el pabellón (19-16).

Los minutos finales fueron muy intensos, Bera Bera llegó al último momento con cuatro tantos de renta, pero los goles de la española Sara Valero, la mejor de Dijon, lo redujeron a dos y Tchapthet marcaba el defenitivo 22-19 que dejaba todo a resolver en Francia.