Otros deportes Atletismo Celada y Tisalema, ganadores de la Behobia-San Sebastián 2025 L. U. | EITB Publicado: 09/11/2025 11:45 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2025 12:44 (UTC+1) Katherine Ruth Tisalema se ha impuesto en la carrera de categoría femenina con un tiempo de 1 hora, 09 minutos y 34 segundos. En la prueba masculina, la victoria ha correspondido a Raúl Celada con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 28 segundos. Celada y Tisalema cruzan la meta Foto: EITB Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Celada eta Tisalema garaile 2025eko Behobia-Donostia lasterketan

Raúl Celada y Katherine Ruth Tisalema han sido los ganadores de la Behobia-San Sebastián 2025, que se ha disputado este domingo 9 de noviembre. La presente 60 edición ha contado con casi 28.000 participantes (33,8% mujeres).

El atleta leonés Celada ha dado la gran sorpresa en la edición 60 de la Behobia, al imponerse en solitario en la meta donostiarra en una prueba que en mujeres se la ha llevado, también de forma sorprendente y en solitario, la ecuatoriana Katherine Tisalema.

En categoría masculina, Raúl Celada ha sido el vencedor de la prueba con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 28 segundos. Diego Mentrida ha sido segundo a 14 segundos del ganador y Iraitz Arrospide ha completado el podio tras finalizar tercero a 18 segundos. Arrospide ha sido el mejor vasco con un tiempo de 1 hora, 1 minuto y 46 segundos.

Tisalema, en la prueba femenina, ha completado también una exhibición mayúscula para convertirse en la inesperada y meritoria ganadora de una espectacular Behobia-San Sebastián, con un registro de 1 hora, 9 minutos y 34 segundos. Noshmin Mandoi ha sido segunda a 24 segundos de la vencedora, mientras que la navarra María Maro Zubiri (1:10:43) ha completado el podio tras cruzar la meta en tercera posición.

Clasificación de la prueba masculina

Clasificación de la prueba masculina

Clasificación de la prueba femenina