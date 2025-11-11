Otros deportes BIDASOA vs. SAINT-RAPHAËL VHB El Bidasoa Irun se aleja de los octavos tras caer 35-32 ante el Saint-Raphaël Publicado: 11/11/2025 22:56 (UTC+1) Última actualización: 11/11/2025 23:15 (UTC+1) El conjunto irundarra ha sufrido una derrota en Francia que complica sus opciones en la Liga Europea, obligado ahora a una remontada amplia en el duelo de vuelta. Bidasoa Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bidasoa Irun final-zortzirenetatik urrundu da Saint-Raphaëlen aurka 35-32 galdu eta gero

El Saint-Raphaël VHB y el Irudek Bidasoa Irun se han enfrentado en territorio francés en un intenso encuentro que ha concluido con triunfo local por 35-32. El partido ha tenido un inicio equilibrado, con acierto ofensivo en ambos bandos, pero una doble exclusión en el conjunto vasco ha permitido al equipo galo tomar una ventaja que ya no ha soltado durante el resto del choque. Julen Mujika ha destacado en la primera mitad, aunque el acierto de Bataille y Marescot ha mantenido al Saint-Raphaël siempre por delante.

El conjunto francés ha impuesto su ritmo con un ataque eficaz y un inspirado Demaille bajo palos, lo que ha obligado a Álex Mozas a detener el juego para reajustar a los suyos. La defensa bidasotarra no ha encontrado soluciones para frenar la velocidad de los locales, pese a los intentos de reacción liderados por el cubano Dariel, que ha sostenido al equipo antes del descanso.

La segunda parte ha seguido el mismo guion. Los franceses han ampliado su ventaja mientras los irundarras sufrían con las exclusiones, incluida la descalificación de Jevtic, pieza clave en su retaguardia. Un parcial de 0-4 ha devuelto algo de esperanza a los guipuzcoanos en el tramo final, pero el intercambio de goles ha sellado la derrota.

Con este resultado, el Bidasoa deberá ganar por al menos cuatro goles en Artaleku para seguir vivo en la competición continental.

Ficha técnica:

35 - Saint Raphael Var: Rataboul y Demaille (porteros), Lang (4), Dessites, Mapu (2), Chema Márquez (1), Leyvigne, Colman, Bataille (5), Augustine, Soares (2), Sergio Pérez (5), Marescot (3), Antonin (2), Brasseleur (5), Paschal (6, 4 de pen.).

32 - Irudek Bidasoa-Irun: Maciel, Failde (porteros); Xabi Tuá (1), Nevado (3), Gorka Nieto (4), Mujika (5), Xabi González (4), Esteban Salinas (3), Peciña, Jevtic (1), Dariel García (3), Piotr (1), Valles (3), Matheus, Furundarena, Cavero (4, 2 de pen.).

Arbitrajes: Jovic y Arnautovic (Bosnia-Herzegovina). Descalificaron por tres exclusiones a Jevtic (min. 36). Excluyeron además a Colman, Soares, Marescot, Sergio Pérez, Bataille Mujika, Valles, Nevado (2) y Dariel.

Marcadores cada cinco minutos: 2-2; 5-5; 11-8; 13-11; 18-14; 20-18- descanso- 22-19; 25-20; 26-23; 28-25; 31-29; 35-32.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Liga Europea disputado en el pabellón JF Krakowski ante unos 1500 aficionados.